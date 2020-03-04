شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر المركزى يخفض سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء، إنه قلص سعر الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5% بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة.

كما خفض سعر إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 1.5%، وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 75 نقطة أساس إلى 3.5%.

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وكانت السعودية والإمارات والبحرين خفضت سعر الفائدة أمس مقتدية بتحرك عاجل لمجلس الاحتياطي الأمريكي بهدف تقليص أثر تفشي كورونا.