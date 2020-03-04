شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع مع تقييم مستثمرين إجراءات تحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت الأسهم الأوروبية صعوبة في تحديد الاتجاه اليوم الأربعاء، فيما يتساءل مستثمرون عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي وحكومات منطقة اليورو ستعطي الضوء الأخضر لإجراءات تحفيز بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في تحرك عاجل.

ودفع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس وول ستريت للهبوط بعدما سلط الضوء على تداعيات فيروس كورونا.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وكبحت المكاسب بيانات ضعيفة تظهر تسجيل قطاع الخدمات الصيني أسوأ شهر له على الإطلاق في فبراير .

وصعدت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة بشكل طفيف وارتفع المؤشر الإيطالي 0.1 % فقط.

وقال السلطات الصحية في إيطاليا إنها قد تحدد منطقة حجر صحي جديدة لاحتواء تفشي الفيروس في أكثر الدول الأوروبية تضررا بعد ارتفاع عدد الوفيات وحالات الإصابة.