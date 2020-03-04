شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94% خاسرا 71.19 نقطة ليصل إلى مستوى 7485.33 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.01% خاسرا 0.46 نقطة ليصل إلى مستوى 7340.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 46.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت 38 شركة، فيما تراجعت 136 شركة.

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وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.90%، ثم قطاعى الاستثمار والتمويل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.81%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.5%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "الإنماء طوكيو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.81%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 5.09%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.61%، فيما جاء سهم "سامبا" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.35%، ثم سهم "العربى" بنسبة 2.72%، ثم سهم "الرياض" بنسبة 2.53%".

وفى سياق آخر أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة بمنح سهم واحد لكل اربعة أسهم إلى هيئة السوق المالية.