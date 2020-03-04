شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.81% بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.81% خاسرا 45.79 نقطة ليصل إلى مستوى 2490.45 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 41.5 مليون سهم محققة ما قيمته 40.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 687 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 3.25%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.68%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.91%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.69%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.35%، فيما تصدر سهم شركة العربية للطيران قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.2 مليون ورقة بقيمة 9.3 مليون درهم.

وفى سياق آخر، أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 40 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.977 مليون سهم إلى 78 مليون سهم تعادل 3.521% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 3 مارس.

وأعلنت شركة دى إكس بى انترتيمنتس، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الاثنين الموافق 8 مارس لمراجعة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنشرها للمساهمين، مراجعة تقرير الحوكمة لعام 2019، وجميع المستندات ذات الصلة، وذلك لطرحها خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها.