شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع اقتراب أوبك من إقرار المزيد من التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39% إلى 52.06 دولار للبرميل بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57% إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.

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وأمس الثلاثاء، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا. وقد تعني التوصية أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيكون هذا بالإضافة إلى 2.1 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج التي تشمل 1.7 مليون برميل يوميا من خفض لأوبك+ وتخفيضات طوعية أخرى من السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم، ومن المقرر أن تجتمع مجموع أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس .

وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27 % من ذروتيهما لعام 2020 في يناير.