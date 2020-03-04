شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تعدين الاكوادور: مصر في طريقها لتصبح من أكبر الدول في التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس طارق الملا خافيير كوردوفا وزير التعدين الاكوادورى السابق وذلك علي هامش مشاركتة بمؤتمر التعدين بكندا، حيث اشاد وزير التعدين الاكوادوري بالإجراءات والخطوات التى تمت على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين المصرى، مشيراً إلى أن مصر فى طريقها لتصبح من أكبر دول العالم فى مجال التعدين من خلال برامج العمل التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً لمنهج علمى حديث سيعيد رسم خريطة الاستثمار فى مجال التعدين بمصر.

وشارك المهندس طارق الملا في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين والتى تمثل حدثاً اساسياً يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتعدين بكندا، وشارك في القمة وزراء ومسئولى أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين من ابرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلا عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة فرانسيس فانون وكل من تشيلى وجنوب افريقيا وفنلندا والاكوادور، وناقش المشاركون الموضوع الأساسى للقمة هذا العام وهو مساهمة التعدين فى التنمية المستدامة للدول بما يحافظ على البيئة والمجتمع وسبل التحول الى التعدين الأخضر، كما تم التطرق إلى مناقشة واستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لتطوير صناعة التعدين بالإضافة إلى التعاون الدولى في حوكمة قطاع التعدين.

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ومن جانبه استعرض المهندس طارق الملا أمام القمة النموذج المصرى الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوى، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة بما يدعم في النهاية تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومى، خاصة وأن مصر تمتلك اقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلا عن بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانىء وخدمات وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة بما يمهد الطريق امام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر.

وأكد الملا أمام القمة أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالمياً وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية، لافتا إلى أن مصر تطرح منتصف الشهر الحالي مزايدة عالمية كبرى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض23-28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وأن المزايدة الجديدة هي الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها ولفت الملا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات امام تدفق الاستثمارات ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على ارض الواقع.