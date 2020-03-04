شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 12409 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 14098 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 4592 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل مستوى 1140 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1251 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية خلال جلسة تداول أمس، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء، مطاحن وسط وغرب الدلتا، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 321.5 ألف سهم، 1060 سهم، 5 آلاف سهم، 400 ألف سهم، 25 ألف سهم، 400 سهم، 25 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 15 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة اميرالد للاستثمار العقارى 4085 سهم.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاء الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ارابيا انفستمنتس هولدنج، أوراسكوم للتنمية مصر، الإسماعيلية مصر للدواجن، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، الحديثة للمواد العازلة.