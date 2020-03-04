شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.87% خاسرا 45.860 نقطة ليصل إلى مستوى 5846.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.87% خاسراً 56.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6459.12 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% خاسراً 23.920 نقطة ليصل إلى مستوى 4635.06 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.32%، خاسرا 15.140 ليصل إلى مستوى 4751.88 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 84.3 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون دينار كويتى عبر 3913 ألف صفقة.

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وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 3.73%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.13%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.34%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.35%، تليه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 9.93%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.91%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.97%، ثم شركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 9.63%.

وجاء تراجع سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية، بعد إعلانها عن نتائجها المالية خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وبلغ صافى الربح لمساهمى الشركة الأم 11.372 مليون دينار مقابل 11.793 مليون دينار بنسبة انخفاض 3.57%، وبلغت ربحية السهم 117.25 دينار مقابل 121.56 دينار بنسبة انخفاض 3.55%.