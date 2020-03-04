شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 -3-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 -3-2020 فى مصر، عقب ارتفاع كبير في أسعار الذهب مساء أمس الثلاثاء لتسجل أعلي مستويات في أسبوعين.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، إن أسعار الذهب سجلت مساء الثلاثاء ارتفاعا كبيرا بقيمة 19 جنيها عقب ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالمياً وصعود أوقية الذهب إلي 1635 دولار.

واضاف واصف لليوم السابع أن سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة فى مصر 715 جنيها للجرام، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني علي التوالي.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 615 جنيها.

عيار 21 سجل 715 جنيها.

عيار 24 سجل 816 جنيها للجرام.

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الجنيه الذهب 5720 جنيها .

أوقية الذهب 1635 دولار.

ويسجل الذهب إرتفاع كبير منذ فبراير الماضى مع استمرار تخوف المستثمرين من تزايد وفيات فيروس "كورونا" المُستجد خارج الأراضي الصينية، واتجهوا إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذً آمنًا.، وهو ما رفع الطلب عليه ليرتفع أكثر من 6% منذ بداية 2020.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى عامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.