شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.14% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.14% خاسرا 18.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1619.22 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار. Advertisements وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 77.77% بضغوط هبوط البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.91%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.64%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.48% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.86%. كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.44%. وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 40 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.977 مليون سهم إلى 78 مليون سهم تعادل 3.521% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 3 مارس.

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