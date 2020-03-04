رئيس مصلحة الجمارك: ملتزمون بكل الإجراءات الوقائية المعتمدة في مواجهة «كورونا»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندرس تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني للشاحنات.. تيسيرًا لحركة الترانزيت

أكد السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن المنافذ الجمركية ملتزمة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس كورونا.

قال في بيان على هامش مشاركته في اجتماع مديري الجمارك بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط الذى انعقد بالقاهرة، إنه يجرى حاليًا دراسة تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني للشاحنات بالمنافذ الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة الترانزيت وخفض التكاليف، على النحو الذي يساعد في تعزيز الحوكمة والرقابة الجمركية.

أضاف أن مصر سوف تشارك في مجموعة العمل التي تقرر تشكليها لإعداد دراسة متكاملة عن تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدني والأوسط، بحيث يتم بلورة رؤية مشتركة، وتصور موحد لهذه المنظومة، بما يضمن تعزيز التكامل التكنولوجي لأجهزة التتبع الإلكتروني داخل الإقليم، علي النحو الذي يسهم في تقليص تكاليف حركة الترانزيت.

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وشدد علي تحفيز الإدارات الجمركية بدول الإقليم لتبادل المعلومات في مجال مكافحة التهرب الجمركي؛ لكشف أحدث وسائل التحايل، بما يمكننا جميعًا من إحباط كل محاولات التهريب، والحفاظ علي مقدرات أوطاننا ومواطنينا.

كان كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، قد أكد، في اجتماع مديري الجمارك بمنظمة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، أهمية دور الإدارات الجمركية في مواجهة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره، مشددًا علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

قال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة ،رئيس الجمارك بمملكة البحرين، نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية، الممثل الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن البرنامج التدريبي للإقليم سوف يركز خلال المرحلة المقبلة على زيادة عدد الخبراء الجمركيين المعتمدين بمنظمة الجمارك العالمية لدعم الإقليم في كل مناحي العمل الجمركي.