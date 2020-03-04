شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين وقرار خفض الفائدة الأمريكية يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال التسعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح توسيع الخسارة القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس ،في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1143$ ، و سعر إغلاق تعاملات الجمعة عند 1.1171 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1185$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 1.1213$ ، بعد قرار خفض الفائدة الأمريكية المفاجئ ،وهبوط عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة لمستويات قياسية جديدة.

فى اجتماع طارئ ،خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء فى خطوة طارئة تستهدف مكافحة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من تفشي انتشار فيروس كورونا.

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وقال المركزي الأمريكي فى بيان إنه قرار خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،بأكبر وتيرة خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وأكد الاحتياطي الاتحادي على أسس الاقتصاد الأمريكي القوية ،لكنه أشار إلى المخاطر المتصاعدة الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي.

ويعكس هذا القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر فى 17-18 آذار/مارس الجاري ،مدي الإلحاح على المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود اقتصاد عالمي محتمل.

واستمر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هبوطه يوم الأربعاء بعد التخلي عن الحاجز النفسي عند 1.0% ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 0.906% ،الأمر الذي يقلص على نطاق واسع جاذبية الاستثمار فى الدولار الأمريكي.