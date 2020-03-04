شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب دون المقاومة– تحليل - 4-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين مستقرا بشكل سلبي دون المقاومة الممتدة نحو 908.00 ليعزز ذلك الترجيح السلبي لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي ولنبقى بانتظار انجذابه نحو الأهداف السلبية والتي تتمركز عند 860.00 و 830.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 860.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط