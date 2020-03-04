شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يزحف بشكل سلبي-تحليل - 4-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل زحف سلبي واضح بتسجيله مؤخرا لمستوى 136.90 مؤكدا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, نؤكد مجددا على أهمية ثبات المقاومة الإضافية المستقرة عند 138.80 ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك من الوصول نحو الأهداف السلبية الإضافية والمستقرة عند 136.30 و 135.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.30 و 136.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط