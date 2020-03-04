شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم للسلبية- تحليل - 4-3-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولات الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 120.50 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع بتجميع السعر حاليا لعزم سلبي جديد البدء باستهداف المستويات السلبية والتي تتمركز حول118.50 و 117.65 بشكل أولي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.45 و 118.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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