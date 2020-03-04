شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تمضي قُدماً في تنفيذ عقود التصدير النفطية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مصدر مطلع أن عقود التصدير النفطية الموقعة بين الكويت والصين لم تتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وكشف أن هناك نوايا لزيادة صادرات الكويت من النفط الخام للصين إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا، وذلك بعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، بحسب "الجريدة".

وأوضح أن تلك الزيادة ستكون عن طريق الشراكة القائمة بين مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة سينوبك الصينية العملاقة في قطاع النفط بالصين.

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ومنذ أيام، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر بنهاية جلسة الجمعة الماضية لليوم السابع على التوالي ، ليسجل النفط الخام أدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وقبل تفشي تلك الأزمة، كانت مذكرة بحثية سابقة صادرة من شركة بلتون المالية تتوقع أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.