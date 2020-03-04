شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صدارة" السنوية تقفز لـ14.5 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة صدارة للخدمات الأساسية "صدارة"، عن ارتفاع في الخسائر العائدة لمساهمي الشركة بلغ 271.8% بنهاية عام 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لـ"تداول"، عن صافي خسائر بقيمة 14.5 مليار ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.9 مليار ريال خلال العام 2018.

ويعود الارتفاع في الخسائر بالعام 2019 بشكل رئيسي إلى الانخفاض في أسعار المنتجات إضافة إلى تسجیل مخصص انخفاض في قیمة الأصول بمبلغ 9.2 ملیار ریال.

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وعلى النحو ذاته، ارتفعت خسائر الشركة إلى 1.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2018.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الخسائر آنذاك إلى الانخفاض في أسعار منتجات جميع القطاعات، وانخفاض هامش منتجات الأداء، إضافة إلى التأثر بنقص إمدادات مواد صناعية من طرف ثالث والتي تم استئنافها.

وجدير بالذكر أن صدارة حققت صافي خسائر بلغ 1.2 مليار ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت خسائر الشركة إلى 2.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 4.3 مليار مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.