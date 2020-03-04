شكرا لقرائتكم خبر عن نفط خام القياس العالمي يرتفع 0.29 % والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.15 سنتًا أو بنسبة 0.29 % إلى 52.01 دولارًا امريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.16 سنتًا أو بنسبة 0.34 % إلى 47.34 دولارًا أمريكيًا.