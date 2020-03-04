شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل رحلة الصعود مع خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة في الوقت الذي خفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للتحوط من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا السريع الانتشار.

وربح الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1641.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 2016 أمس الثلاثاء. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1642.50 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2490.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 880.71 دولار. وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.22 دولار للأوقية.

وقال المجلس العالمي لاستثمار البلاتين إن طلب قطاع السيارات على البلاتين سيرتفع هذا العام للمرة الأولى منذ 2016 لكنه لن يكون كافيا لتعويض انخفاض في الشراء بغرض الاستثمار، مما يترك فائضا في السوق العالمية مجددا.