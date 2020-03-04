شكرا لقرائتكم خبر عن مواد البناء : استقرار سعر الحديد والطن يبدأ من 9400 تسليم مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الحديد استقرارا في السوق المحلى وذلك حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، قال أحمد الزينى رئيس الشعبة إن أسعار الحديد بالأسواق تسليم المصنع تتراوح بين 9400 وحتى 9700 لأغلى الأصناف، مضيفا أن السعر للمستهلك يبدأ من 9700 حتى 10000 جنيه للطن حسب المنطقة ومصاريف النقل.

وأضاف الزينى في تصريح لليوم السابع أن أسعار الحديد مستقرة بسبب زيادة المعروض في الأسواق ، إضافة الى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسعار البيلت عالميا، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة التنافسية بين المصانع مما ساهم في خفض الأسعار.

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وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة بالسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدولة ممثلة في الحكومة خلال الأعوام الماضية ما ساهم في دعم الصناعة وزيادة الإنتاج، مؤكدا أن الأسعار قد تشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع الدولار، ودخول مصانع جديدة تزيد من المنافسة بين المصانع وفتح فرص تصديرية للمصانع بعد خفض تكاليف الإنتاج.

ومن المعروف أن سوق الحديد يعانى من الكساد حالياً نتيجة موسم الشتاء والأمطار وخاصة في الإسكندرية ومحافظات الدلتا مما يعوق حركة النقل والبناء وبالتالي انخفاض حجم الطلب في مشروعات البناء الخاص والمساكن بينما مشروعات الدولة تسير طبقاً لما هو مخطط لها وعلى رأسها مشروعات العاصمة الإدارية التى تشهد حركة بناء نشطة استعداداً لنقل الإدارات الحكومية بها بحلول العام القادم.

كان ، الزينى قد حذر مصانع الحديد بعدم رفع الأسعار مشيرا الى أن هذه التجربة أقدمت عليها عدد من المصانع فى وقت سابق ورفعت أسعار الحديد فى السوق، ما أدى الى انخفاض عمليات البيع وتراجعت المصانع عن هذا القرار واضطرت لتخفيض السعر مرة أخرى حتى يتحرك السوق مرة أخرى، واضطرت لتقديم عروض وخصومات للمشترين والتجار.