شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 0.9588، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9435، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.
نذكر بأن الثبات دون 0.9588 مهم لاستمرار الموجة الهابطة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.9712 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9620
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 04-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.