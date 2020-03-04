شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستمر بالانخفاض – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 0.9588، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9435، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة.

نذكر بأن الثبات دون 0.9588 مهم لاستمرار الموجة الهابطة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.9712 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9500 والمقاومة 0.9620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط