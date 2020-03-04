شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا المنتظر عند 0.6630 وحافظ على ثباته دون مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، سيبدأ السعر موجة هابطة تستهدف زيارة دعم القناة المذكورة حول 0.6465 مبدئياً، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 0.6620 ثم 0.6670 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6530 والمقاومة 0.6620
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يحقق الهدف – تحليل - 04-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.