شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يعود للمقاومة – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس ليقترب من حاجز 51.00 دولار، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد ليتحرك قرب المقاومة المحورية 53.20، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار الانخفاض مجدداً لاستنئاف الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 49.87 مبدئياً.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 53.20، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 48.00 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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