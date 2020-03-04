شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط اليوم بارتفاع جديد بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا سنعتمد على الإغلاق اليومي الذي تحقق دون 47.80 للاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر مستوى 46.15 لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 43.50 ثم 43.00.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط فعالاً، مع الانتباه إلى أن اختراق 49.10 سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد واختبار مستوى 50.40 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.15 والمقاومة 49.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 04-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.