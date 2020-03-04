شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط اليوم بارتفاع جديد بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا سنعتمد على الإغلاق اليومي الذي تحقق دون 47.80 للاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر مستوى 46.15 لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 43.50 ثم 43.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الإجمالي الهابط فعالاً، مع الانتباه إلى أن اختراق 49.10 سيقود السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد واختبار مستوى 50.40 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.15 والمقاومة 49.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي