شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة ارتفاعاً قوياً يوم أمس ليخترق مستوى 16.96 ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 17.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ويحتاج للتخلص من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 18.38.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق مستوى 16.96 كشرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد