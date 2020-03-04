شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة ارتفاعاً قوياً يوم أمس ليخترق مستوى 16.96 ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 17.60، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، ويحتاج للتخلص من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 18.38.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات فوق مستوى 16.96 كشرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.00 والمقاومة 17.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحقق مكاسب قوية – تحليل - 04-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.