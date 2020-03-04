شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1633.60 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1633.60 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1599.10 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1670.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد