شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1633.60 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1633.60 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1599.10 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1630.00 والمقاومة 1670.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يجتاز الهدف الأول – تحليل - 04-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.