شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يرسم تركيبة سلبية – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 1.3375، مع ملاحظة أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط ليقترب من اختبار الدعم 1.3328، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يرسم نموذج قمة مزدوجة يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مستوى تأكيده يلتقي مع الدعم المذكور.
مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، ليدعم فرص كسر الدعم المذكور وفتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض الذي تبدأ أهدافه باختبار دعم القناة الصاعدة حول 1.3260.
وبالتالي فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.3375 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3255 والمقاومة 1.3400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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