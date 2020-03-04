شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً قوياً لمستوى 107.42 يوم أمس وأغلق الشمعة اليومية دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 106.28 الذي يمثّل محطتنا التالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 108.34 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.60 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط