شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً قوياً لمستوى 107.42 يوم أمس وأغلق الشمعة اليومية دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 106.28 الذي يمثّل محطتنا التالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 108.34 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.60 والمقاومة 108.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 04-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.