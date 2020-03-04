الجنيه الإسترليني يفقد العزم – تحليل - 04-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية يوم أمس ليتحرك فوق حاجز 1.2800، حيث يجد دعم قوي عند حاجز 1.2736، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على ترجيح الميل الهابط لهذا اليوم، ويحتاج السعر لكسر 1.2736 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.2552، مع الانتباه إلى أن تجاوز 1.2845 سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم للتداولات قصيرة الأمد عند 1.2920 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2730 والمقاومة 1.2870
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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