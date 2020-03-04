شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينجح بالاختراق – تحليل - 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مقاومة القناة الهابطة بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقها، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1.1240، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.1418 كمحطة رئيسية تالية.

يجب الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.1140 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي، تستهدف اختبار مناطق 1.1045 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد