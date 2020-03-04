الاقتصاد

أقوى انكماش لقطاع الخدمات في اليابان منذ 2014

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أظهر تقرير مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية انكماش نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال فبراير الماضي بأعلى وتيرة له منذ أبريل 2014 على خلفية تضرر قطاع السياحة الياباني من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء تراجع مؤشر جيبون لثقة مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 8ر46 نقطة مقابل 51 نقطة في يناير الماضي.

تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

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