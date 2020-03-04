شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى انكماش لقطاع الخدمات في اليابان منذ 2014 والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء تراجع مؤشر جيبون لثقة مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 8ر46 نقطة مقابل 51 نقطة في يناير الماضي.
تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
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