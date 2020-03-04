شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للتشييد : لا تصفية لشركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،أنه لا تصفية لشركة المقاولات المصرية " مختار إبراهيم " التابعة للقابضة ، لافتًا أن ما يثار حول تصفية الشركة وتسريح عمالها مجرد شائعات .

ويعمل فى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم نحو 8 آلاف عامل داخل وخارج مصر ، فى مختلف المحافظات وفى سلطنة عمان وفى الإمارات العربية المتحدة فى أبو ظبى.

أضاف المهندس هشام أبو العطا ل" الخليج 365 " ، أن الشركة تمتلك حجم عمل كبير داخل وخارج مصر ، وبالتالى فهى مستمرة فى اداء أعمالها ، لافتًا أن القابضة تدعمها باستمرار لحين تجاوز الفترة الصعبة التى تمر بها .

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أوضح أن القابضة تساعد الشركة فى تدبير رواتب العمال ، وبعض الأعباء الأخرى ولا سيما وأن شركة المقاولات المصرية تمتلك أصولًا كبيرة ، موضحا أن الشركة القابضة تعمل على تنفيذ هيكلة شاملة لكل الشركات التابعة حرصًا على تطويرها وضمان قدرتها على الانطلاق وسداد ما عليها من أعباء والتزامات مع الحفاظ على العمال بمختلف الشركات .

مما يذكر أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير قررت دمج شركتى أطلس والمصرية للمبانى فى شركة العبد، ودمج شركتى القاهرة ورولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح ، ضمن هيكلة الشركات لنقلها لمستوى أفضل وتحسين مواردها وتوحيد الشركات ذات النشاط الواحد لزيادة قدرتها التنافسية دون المساس بمستحقات العاملين وحقوقهم المكتسبة، فيما لم يتم دمج أي شركات لا فى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، ولا فى شركة النصر العامة للمقاولات .