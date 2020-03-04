شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. الضأن يبدأ من 120 و البرجر البلدى 100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 -3-2020 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى ، واستقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.

و الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من ال10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .

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و كان الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.

كما وجه المصيلحى ، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.