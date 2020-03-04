شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 6515 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 6650 نقطة، كما يلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 6300 نقطة كمستوى أول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 6750 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,466 وبين مستوى المقاومة هو 6,610 نقطة