شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 9258 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 9400 نقطة، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما نتوقع ان يضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,140 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,359 نقطة