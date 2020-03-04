شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية مدعومة بالتحفيز عالمية لمكافحة آثار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات هذا الأسبوع وشهر آذار/مارس على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء عقب الكشف عن بيانات النمو لاستراليا للربع الرابع الماضي وفي أعقاب قرارات صانعي السياسية النقدية بخفض الفائدة لدى بنك استراليا الاحتياطي وبنك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات النمو للربع الرابع مع صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%.

وجاء ذلك عقب ساعات من قيام صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي أمس الثلاثاء بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في الثالث من هذا الشهر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، ويأتي ذلك بعد أن قام المركزي الاسترالي بتثبيتها عند 0.75% في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها بواقع 25 نقطة أساس ثلاثة مرات في اجتماعات سابقة له العام الماضي.

كما تابعنا بالأمس الاجتماع المفاجئ لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن طريق المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب الاجتماع المفاجئ للأسواق بأنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد.

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وأكد باول بالامس على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.33% ليربح 4.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,510.04، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.52% ليربح هو الأخر 109.54 نقطة ويصل إلى المستوى 21,192.27.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليربح 1.24 نقطة ويصل إلى المستوى 4,092.60، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليربح هو الأخر 1.91 نقطة ويصل إلى المستوى 2,994.80.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.11% ليربح 27.97 نقطة ويصل إلى المستوى 26,312.79، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.24% ليربح هو الأخر 45.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,059.29.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.37% ليربح 42.18 نقطة ويصل إلى المستوى 11,388.49، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.68% ليخسر 108.18 نقطة ويصل إلى المستوى 6,327.50.