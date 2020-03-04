شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.82% بما يعادل 207.33 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع البيعي، ولكن يظل المؤشر يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لهذا أمام المؤشر فرصة جيدة لتحقيق المزيد من المكاسب التصحيحية بتداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7,396.60، ليستهدف مستوى المقاومة 7,813.39.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,396.60 ومستوى المقاومة 7,813.39.