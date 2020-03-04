شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة التجارية العقارية (ALTIJARIA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 99 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 96 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 93 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 99 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 95.0 بينما مستوى المقاومة هو 97.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط