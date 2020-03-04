شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمنتزهات (MUNTAZAHAT) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى بشكل طفيف خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث أنهى الجلسة عند مستوى 56 فلس، في ظل استمرار تدني كمياتالتداول، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 52 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.1 بينما مستوى المقاومة هو 56.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط