شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 14٫50 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي والقوي عند 12٫20 فلس، وفي ظل ظهور انحراف ايجابي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 17 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.8 بينما مستوى المقاومة هو 15.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد