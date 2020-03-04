شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الأمان للاستثمار (ALAMAN) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 57 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشير الى إمكانية تراجع السهم لمستويات قد تصل الى 56 ثم 52 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55 بينما مستوى المقاومة هو 58 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط