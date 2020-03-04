شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 56٫90 فلس، ملامسا بذلك الحد العلوي لقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 48 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 63 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.1 بينما مستوى المقاومة هو 58 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط