شكرا لقرائتكم خبر عن جياد (JIYAD) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 39٫50 فلس،في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 40 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 37 فلس كمستوى أول ثم 34٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.3 بينما مستوى المقاومة هو 40.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط