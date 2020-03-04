شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستثمارات الوطنية (NINV) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 123 فلس، ثم ارتفع مسجلا مستوى 129 فلس، ليلامس بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية ضغطت على السهم ليغلق عند نفس سعر الفتح وهو 123 فلس، ونتوقع ان يشهد السهم تراجعا لاعادة اختبار مستوى الدعم 108 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 133 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 121.0 بينما مستوى المقاومة هو 127.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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