شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مبرد للنقل (MUBARRAD) يعكس اداء ايجابي -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرةاخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 68٫90 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يشير الى حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما يتلقى السهم حاليا دعما قويا عند مستوى 65 فلس، مما نتوقع معه ان يساهم في دفعه لأعلى للوصول لمستوى المقاومة 75 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 65 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 66 بينما مستوى المقاومة هو 71.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد