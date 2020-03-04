شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 6٫40 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 6٫35 ريال، ملامسا الحد السفلي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 5٫95ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط