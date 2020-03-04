شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يعوض خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 04-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 8٫58 ريال، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 7٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.40 وبين مستوى المقاومة هو 8.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط