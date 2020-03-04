شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس غرفة البترول": مصر تمتلك مميزات تنافسية فى صناعة التعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، ان مصر تمتلك مجموعه من المميزات التنافسية والتي تؤهلها لأن تصبح أحد الدول الرائدة في صناعة التعدين ومنه توافر بنية تحتية حديثة للطرق والنقل والاتصالات والموانىء وتوافر الطاقة.

وأضاف الدكتور تامر أبوبكر، خلال مشاركته المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC المنعقد في تورنتو بكندا بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و السفير المصرى بكندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية ،أن الموارد المتاحة للتعدين فى مصر تتضمن توزيع خريطة الخامات المعدنية والغير معدنية والصناعية ومواد البناء والمحاجر وكذلك خرائط التكوينات الجيولوجية فى الصحراء الشرقية والغربية وسيناء والخريطة الجيولوجية بمقاييس مختلفة تمتد من مقياس رسم 1 إلى 50 الف .

وأشار رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات ، أنه من ضمن الموارد المتاحة للتعدين بمصر تتضمن أيضا خرائط الثروة المعدنية الرقمية وتوضح توزيع المعادن والمياه والتربة للخامات المعدنية والغير المعدنية والصناعية وخرائط للمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية "الفيضانات، الزلازل، الشقوق الحالية بالصخور، انهيارات الصخور، تآكل الشواطىء، حركة الكثبان الرملية" ومراكز التعدين الحالية والمخطط انشائها.

Advertisements

وأوضح الدكتور تامر أبوبكر ، إلي وجود خرائط مصارف المياه السطحية والسيول وخرائط المحميات الطبيعية وخرائط الانشطة الزراعية والسياحية وخرائط ابار المياه وخرائط المناطق الصناعية الحالية والمقترح انشائها، خرائط المدن الجديدة وخرائط المناطق المستخدمة وخرائط المجتمعات العمرانية الجديدة وخرائط المناطق ذات الاولوية فى التنمية والتعمير وخرائط الطرق والمطارات والموانىء ومراكز الدعم اللوجيستى الحالية والمخططة.