شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الرابع دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي والتي تم تعديلها من نمو 0.4%، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث والتي تم تعديلها من نمو 1.7%، وتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفصل مع التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%.