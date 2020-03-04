الاقتصاد

تباطؤ نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الرابع دون التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي والتي تم تعديلها من نمو 0.4%، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.4%.

 

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع تسارع وتيرة النمو إلى 2.2% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث والتي تم تعديلها من نمو 1.7%، وتعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفصل مع التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.0%.

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