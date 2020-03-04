شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاعاً أقل من المتوقع في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي دون توقعات بزيادة قدرها 3.5 مليون برميل.



وأظهرت البيانات تراجع مخزون البنزين بنحو 3.9 مليون برميل في حين انخفض مخزون المقطرات بحوالي 1.7 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية يوم الأربعاء حيث تؤثر القراءة الصادرة في تحركات أسعار النفط.



